Bayer Leverkusen bate Colônia e volta a vencer no Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen, que vinha de duas derrotas no Campeonato Alemão, se reencontrou com a vitória ao vencer o Colônia por 2 a 0 neste sábado (13), pela 14ª rodada.
Após um primeiro tempo sem gols na BayArena, o Leverkusen construiu o resultado em apenas seis minuts: Martin Terrier (66'), que havia acabado de entrar, abriu o placar e Robert Andrich (72') fez o segundo para dar tranquilidade aos donos da casa.
Com a vitória, o Bayer Leverkusen sobe provisoriamente para a quarta posição com 26 pontos, ficando à frente do Hoffenheim (5º, 26 pts), que horas antes goleou o Hamburgo por 4 a 1.
O sexto é o Eintracht Frankfurt (24 pts), que venceu o Augsburg por 1 a 0 e se recuperou de um série de quatro jogos sem vitória entre todas as competições.
A 14ª rodada do Campeonato Alemão continua no domingo e o Bayern de Munique tem a chance de abrir 11 pontos de vantagem na liderança em caso de vitória sobre o lanterna Mainz.
-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Union Berlln - RB Leipzig 3 - 1
- Sábado:
Hoffenheim - Hamburgo 4 - 1
St Pauli - Heidenheim 2 - 1
B. Mönchengladbach - Wolfsburg 1 - 3
Eintracht Frankfurt - Augsburg 1 - 0
Bayer Leverkusen - Colônia 2 - 0
- Domingo:
(11h30) Freiburg - Borussia Dortmund
(13h30) Bayern de Munique - Mainz
(15h30) Werder Bremen - Stuttgart
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 37 13 12 1 0 49 9 40
2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12
4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9
6. Eintracht Frankfurt 24 14 7 3 4 29 29 0
7. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1
8. Union Berlin 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Colônia 16 14 4 4 6 22 23 -1
10. Freiburg 16 13 4 4 5 20 22 -2
11. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 18 22 -4
12. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6
13. Wolfsburg 15 14 4 3 7 20 24 -4
14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9
15. Augsburg 13 14 4 1 9 17 28 -11
16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17
18. Mainz 6 13 1 3 9 11 24 -13
