Bauru vence Rio Claro e ultrapassa equipes gaúchas no NBB

Brite foi um dos destaques de Bauru. Andrews Clayton / Divulgação/Bauru Basket

O Bauru Basket venceu o duelo paulista, contra o Rio Claro Basquete, nesta segunda-feira (22), por 84 a 68, e assumiu a 10ª posição na fase de classificação do NBB, ultrapassando os dois times gaúchos União Corinthians e o Caxias do Sul Basquete, que agora estão na 11ª e 12ª colocação, respectivamente.

Para chegar à sua nona vitória em 18 jogos, Bauru precisou sair de uma desvantagem de três pontos no primeiro quarto, vencido por Rio Claro por 23 a 20. Mas o time da casa assumiu a liderança no segundo período e foi para o intervalo vencendo por 49 a 39.

A diferença de 10 pontos deu tranquilidade para Bauru fechar o jogo, com 16 pontos de frente.

O pivô Andrezão teve uma grande atuação e marcou 28 pontos, além de pegar nove rebotes. Já o armador estadunidense Dontrell Brite, terminou com 23 pontos, nove assistências e cinco rebotes.

Bauru teve um baixo aproveitamento na linha dos três, convertendo apenas duas de suas 22 tentativas. Mas apesar dos 16% nas bolas do perímetro, a equipe do técnico Paulo César Jaú contou com um bom trabalho coletivo, que ainda teve 10 pontos do ala Pedro Infante e nove pontos e seis assistências do veterano ala Alex Garcia, 45 anos.

Rio Claro sofreu sua 14ª derrota em 18 jogos e ocupa o 18º lugar na tabela de classificação.