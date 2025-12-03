Basket Osasco ganha a segunda seguida no NBB

O Novo Basquete Brasil (NBB) teve apenas um jogo, nesta terça-feira (2). Em confronto da parte de baixo da tabela de classificação, o Basket Osasco (SP) venceu o Botafogo (RJ) por 79 a 70.
Com a segunda vitória seguida, a quarta na temporada do NBB, Osasco chegou ao 14º lugar, enquanto o time carioca perdeu pela nona vez em 12 partidas e ocupa a 16ª colocação.
Em casa, Osasco, que estreia no torneio nesta temporada, abriu nove pontos (44 a 35) no primeiro tempo, mas viu o Botafogo reagir no terceiro período e reduzir a desvantagem para três (60 a 57).
A partida acabou sendo definida no quarto e último período, onde os paulistas recuperaram o domínio e ampliaram o marcador.
Com 17 pontos, o estadunidense Anthony Harris foi o cestinha da equipe paulista. O armador ainda contribuiu com sete assistências e cinco rebotes.
Já o ala Eddy contribuiu com 13 pontos, seis assistências e cinco rebotes, enquanto o armador argentino Alejo Britos fez 12 pontos, deu cinco assistências e apanhou cinco rebotes.
No Botafogo, o ala-pivô Paulo Schuer marcou 19 pontos e pegou 15 rebotes, completando um duplo-duplo. O armador Matheusinho fez 14 pontos, deu nove assistências e apanhou sete rebotes.