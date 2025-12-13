Barcelona e Osasuna se enfrentam neste sábado (13), às 14h30min, pela 16ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Camp Nou, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Osasuna
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Fermin López; Yamal, Raphinha, Ferran Torres (Lewandowski). Técnico: Hansi Flick.
Osasuna: Herrera; Arguibide, Catena, Boyomo, Bretones; Torró, Moncayola, Oroz; Muñoz, Rubén García, Budimir. Técnico: Alessio Lisci.
Onde assistir a Barcelona x Osasuna
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.