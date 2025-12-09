Barcelona x Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Camp Nou, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Eintracht Frankfurt
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín e Balde; De Jong, Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick
Eintracht Frankfurt: Zetterer; Collins, Koch e Theate; Kristensen, Chaibi, Dahoud e Brown; Doan, Knauff e Gotze. Técnico: Dino Toppmoller
Onde assistir a Barcelona x Eintracht Frankfurt
A partida será transmitida ao vivo na TNT e no HBO Max