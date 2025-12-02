Barcelona x Atlético de Madrid AO VIVO pela La Liga; acompanhe

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (2), em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida ocorre às 17h, no Camp Nou, em Barcelona.
Escalações para Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García (Christensen) e Baldé; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Yamal, Raphinha, Lewandowski. Técnico: Hansi Flick
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Giménez e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Nico Gonzálvez; Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone
Onde assistir a Barcelona x Atlético de Madrid
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+