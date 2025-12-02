Barça vence Atlético de Madrid (3-1) e se consolida na liderança do Espanhol

O Barcelona consolidou a sua liderança no Campeonato Espanhol ao derrotar o Atlético de Madrid por 3 a 1 no Camp Nou, nesta terça-feira (2), em jogo válido pela 19ª rodada, interrompendo assim a sequência de sete vitórias consecutivas dos 'rojiblancos'.

Álex Baena abriu o placar para o 'Atleti' aos 19 minutos após driblar Joan García com uma jogada em que furou a linha de impedimento. O atacante brasileiro Raphinha empatou para o Barça aos 26 em jogada semelhante, com assistência de Pedri González. Ele finalizou sem chances para o goleiro Jan Oblak.

O atacante polonês Robert Lewandowski teve a chance de fazer 2 a 1, mas desperdiçou um pênalti (36').

Apesar disso, a virada do time catalão veio na segunda etapa. O meio-campista Dani Olmo marcou o seu (65') e Ferran Torres fechou o placar nos acréscimos (90'+6).

Para esta partida, antecipada devido à disputa da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita (de 7 a 11 de janeiro), o Barça escalou seu trio de ataque formado por Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal.

Com este triunfo, a equipe 'culé' tem agora 37 pontos, quatro a mais que seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid, que vai enfrentar o Athletic Bilbao em San Mamés nesta quarta-feira.

Já o Atlético de Madrid permanece em quarto lugar, com 31 pontos.

--- Jogos antecipados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Barcelona - Atlético de Madrid 3 - 1

- Quarta-feira:

(15h00) Athletic Bilbao - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25

2. Real Madrid 33 14 10 3 1 29 13 16

3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16

4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14

5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8

6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic Bilbao 20 14 6 2 6 14 17 -3

9. Rayo Vallecano 17 14 4 5 5 13 15 -2

10. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2

11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

12. Celta Vigo 16 14 3 7 4 16 19 -3

13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9

16. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13

19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15

