Badosa e Medvedev lideram vitórias de suas equipes na World Tennis League

Evento reúne alguns dos principais nomes do circuito. IDREES MOHAMMED / AFP

A segunda rodada da World Tennis League, torneio com equipes mistas, que reúne jogadores indianos, mesclados com estrelas do circuito em divididos em quatro equipes, foi disputada, nesta quinta-feira (18), em em Bangalor, na Índia.

No primeiro confronto do dia, a equipe Eagles, que na primeira rodada venceu o Falcons (18 a 16), superou o Kites por 25 a 13. A competição não soma pontos para os rankings da ATP e WTA e os vencedores, de cada série, são definidos pela soma de games vencidos, após os quatro jogos entre os times.

A espanhola Paula Badosa, 25ª do mundo, venceu suas duas partidas nesta quinta. Em simples, superou a ucraniana Marta Kostyuk (26ª) por 6/1 e, logo depois, na disputa de duplas mistas, com o francês Gaël Monfils venceu Kostyuk e o indiano Dhakshineswar Suresh por 6/3, deixando os Eagles com confortáveis 12 a 4.

Monfils voltou à quadra para o jogo de duplas masculinas, com o indiano Sumit Nagal e venceu mais uma. Com parcial de 6/3, eles passaram pelo australiano Nick Kyrgios e o também indiano Dhakshineswar Suresh.

A série foi encerrado com o confronto entre os dois tenistas da casa, com Nagal vencendo Suresh por 7/6 (7/6) e garantindo o marcador de 25 a 13 para os Eagles.

Medvedev lidera primeira vitória dos Falcons

Medvedev foi decisivo para sua equipe. HECTOR RETAMAL / AFP

Derrotada pelos Eagles, na estreia, a equipe Falcons se recuperou ao derrotar o time Hawks, que na primeira rodada derrotou os Kites.

O grande nome do confronto foi o russo Daniil Medvedev, 13º do mundo, que venceu o canadense Denis Shapovalov (23º) por 6/4 e o jogo de duplas, ao lado do indiano Rohan Bopanna, contra Shapovalov e o local Yuki Bhambri, por 6/3.

Na partida feminina de simples, a ucraniana Elina Svitolina (14ª) venceu a polonesa Magda Linette (55ª) por 6/2 e deu a única vitória para o Hawks.

O vencedor do confronto foi definido nas duplas mistas, com Linette e Bopanna superando Bhambri e a indiana Maaya Rajeshwaran, de apenas 16 anos, por 6/3. No final, os Falcons venceram por 20 a 16.

A terceira rodada será disputada na sexta-feira (19), com os confrontos entre Eagles x Hawks e Falcons x Kites. As duas melhores equipes disputarão o título.