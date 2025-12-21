Atual campeão da NFL garante vaga nos playoffs 

Barkley foi o destaque da vitória dos Eagles. GREG FIUME / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A quarta equipe a conseguir vaga nos playoffs da NFL é o Philadelphia Eagles, que terá a chance de defender o título do Super Bowl. No sábado (20), a franquia jogou fora de casa, mas superou o Washington Commanders por 29 a 19.

O resultado garantiu o título da divisão NFC Leste, o que concede aos Eagles o mando de campo na primeira rodada dos playoffs. São 10 vitórias e 5 derrotas na temporada.

O resultado teve desempenho fundamental de Saquon Barkley. O running back dos Eagles teve 132 jardas terrestres e marcou um touchdown.

Para buscar o bicampeonato consecutivo, a franquia precisará bastante dele, pois Barkley foi fundamental na conquista da temporada passada. O quarterback Jalen Hurts foi bem, com 185 jardas, 22/30 nos passes e 2 touchdowns.

