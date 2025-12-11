Atual campeão, Conegliano atropela o Praia Clube no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

O segundo confronto Brasil x Itália no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino terminou com mais uma vitória das italianas. Atual campeão, o Imoco Volley Conegliano venceu o Praia Clube, nesta quinta-feira (11), por 3 a 0, parciais de 25/14, 25/16 e 25/22, em jogo que valia a liderança do Grupo B.
As duas equipes entraram em quadra classificadas para as semifinais, após vencerem Zamalek (Egito) e Orlando Valkyries (EUA), e aguardam a definição do Grupo A para conhecerem suas rivais na próxima fase.
Com um jogo de muito volume, defesa forte e grande variação ofensiva, o Conegliano dominou o confronto com o Praia Clube sem qualquer dificuldade.
O time italiano marcou oito pontos de bloqueio contra um do brasileiro, que cometeu 18 erros contra 14 do europeu.
A oposta sueca Isabelle Haak, com 18 acertos, foi a maior pontuadora do Conegliano e do jogo, seguida pelas ponteiras da equipe, a chinesa Zhu Ting, que marcou 14 e a brasileira Gabi, que fez 12.
No Praia Clube, a ponta estadunidense Payton Caffrey marcou 10 pontos.
Orlando Valkyries vence a primeira
No outro jogo do Grupo B, o Orlando Valkyries conseguiu sua primeira vitória ao marcar 3 a 0 (25/21, 25/16 e 26/24) sobre o Zamalek, do Egito, que perdeu suas três partidas no torneio.
Com 20 acertos, a ponta Charitie Luper foi a maior pontuadora.
Como é disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- Praia Clube 3 x 0 Zamalek
- Conegliano 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 0 x 3 Scandicci
- Osasco 3 x 0 Alianza
Quarta-feira (10)
- Praia Clube 3 x 0 Orlando
- Zhetysu 1 x 3 Alianza
- Conegliano 3 x 0 Zamalek
- Osasco 0 x 3 Scandicci
Quinta-feira (11)
- Zamalek 0 x 3 Orlando
- Conegliano 3 x 0 Praia Clube
- 17h - Scandicci x Alianza
- 20h30 - Osasco x Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais - 13h e 16h30
Domingo (14)
- 13h - Disputa do 3º lugar
- 16h30 - Final
Onde assistir ao Mundial de Clubes
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).