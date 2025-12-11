Atual campeão, Conegliano atropela o Praia Clube no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

Polonesa Joanna Wolosz prepara o ataque do Conegliano. Imoco Volley Conegliano / Divulgação

O segundo confronto Brasil x Itália no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino terminou com mais uma vitória das italianas. Atual campeão, o Imoco Volley Conegliano venceu o Praia Clube, nesta quinta-feira (11), por 3 a 0, parciais de 25/14, 25/16 e 25/22, em jogo que valia a liderança do Grupo B.

As duas equipes entraram em quadra classificadas para as semifinais, após vencerem Zamalek (Egito) e Orlando Valkyries (EUA), e aguardam a definição do Grupo A para conhecerem suas rivais na próxima fase.

Com um jogo de muito volume, defesa forte e grande variação ofensiva, o Conegliano dominou o confronto com o Praia Clube sem qualquer dificuldade.

O time italiano marcou oito pontos de bloqueio contra um do brasileiro, que cometeu 18 erros contra 14 do europeu.

A oposta sueca Isabelle Haak, com 18 acertos, foi a maior pontuadora do Conegliano e do jogo, seguida pelas ponteiras da equipe, a chinesa Zhu Ting, que marcou 14 e a brasileira Gabi, que fez 12.

No Praia Clube, a ponta estadunidense Payton Caffrey marcou 10 pontos.

Orlando Valkyries vence a primeira

Luper foi a maior pontuadora do Orlando. Volleyball World / Divulgação

No outro jogo do Grupo B, o Orlando Valkyries conseguiu sua primeira vitória ao marcar 3 a 0 (25/21, 25/16 e 26/24) sobre o Zamalek, do Egito, que perdeu suas três partidas no torneio.

Com 20 acertos, a ponta Charitie Luper foi a maior pontuadora.

Como é disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek.

Confira a tabela de jogos:

Gabi (D) é uma das principais jogadoras do Conegliano. Volleyball World / Divulgação

Terça-feira (9)

Praia Clube 3 x 0 Zamalek

Conegliano 3 x 0 Orlando

3 x 0 Orlando Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 3 x 0 Alianza

Quarta-feira (10)

Praia Clube 3 x 0 Orlando

Zhetysu 1 x 3 Alianza

Conegliano 3 x 0 Zamalek

Osasco 0 x 3 Scandicci

Quinta-feira (11)

Zamalek 0 x 3 Orlando

Conegliano 3 x 0 Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais - 13h e 16h30

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar

16h30 - Final

