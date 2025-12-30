Atlético-MG vai reativar, em parceria com a Nike, o projeto Manto da Massa em 2026

Atlético Mineiro e a Nike, nova fornecedora de material esportivo do clube, preparam o retorno do Manto da Massa para 2026. O projeto existe desde 2020 e prevê que os torcedores criem as camisas, respeitando diversos critérios estabelecidos pelo clube. No final, os torcedores atleticanos escolhem o modelo preferido, por meio de votação popular.

O Atlético-MG afirma que somadas as cinco edições, foram quase meio milhão de camisas vendidas e R$ 20 milhões de lucro com essa comercialização. Em 2025 o projeto não saiu do papel. Houve troca de fornecedor de material esportivo e problemas com empresas terceirizadas que confeccionavam as camisas.

"O retorno do Manto da Massa, agora com a Nike, reafirma de forma prática a conexão do clube com seu torcedor e reativa uma propriedade que já é parte da cultura de engajamento da Massa atleticana", afirmou Reginaldo Diniz, CEO da Agência End to End.

Ele explicou que todos ganham com o projeto. "A marca em fazer parte de um projeto sem precedentes na América Latina, o Atlético como provedor da conexão com sua torcida, e o torcedor que anseia por mais uma edição que tem tudo para ser histórica novamente."