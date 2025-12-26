Atlético-MG faz proposta por volante formado no Inter e com passagem pela Seleção

Fred disputou a última Copa do Mundo pela Seleção. Lucas Figueiredo / CBF

O volante Fred, 32 anos, pode voltar ao Brasil na próxima temporada. Atualmente no Fenerbahçe-TUR, o atleta recebeu proposta do Atlético-MG visando 2026. A informação foi publicada pelo site ge.globo.

No futebol turco desde 2023, o meio-campista também passou por Manchester United e Shaktar Donetsk depois de sair do Inter. Em 2022, Fred integrou o elenco da Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo.

Agora, a expectativa do Galo é que o atleta volte ao Brasil. Fred é mineiro e atleticano. Antes de transferir-se para as categorias de base do Inter, também passou pela formação do Atlético.

O volante, porém, tem contrato com o Fenerbahçe até o final de 2027. Esse é um dos empecilhos para o retorno ao Brasil. Assim como o seu salário.

Saída do Inter

Fred deixou o Colorado em junho de 2013. À época, o valor da negociação girava em torno dos 15 milhões de euros (R$ 43 milhões, na cotação da época). Hoje seriam quase R$ 90 milhões.

Naquele momento, o jogador despediu-se deixando as portas abertas e afirmando: "Espero poder voltar um dia". Pelo clube colorado, foram três temporadas: 2011 a 2013.