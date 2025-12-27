Atlético-MG confirma a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi para os próximos cinco anos

O Atlético-MG confirmou, neste sábado, a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, que assinou contrato para as próximas cinco temporadas.

"O Atlético informa que concretizou a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. Ele é o primeiro reforço da temporada de 2026. Renan Lodi chegou a Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira, 26 de dezembro, para a realização de exames médicos e a finalização dos trâmites até a assinatura do acordo oficial", escreveu o clube em seu site oficial.

Renan Lodi, de 27 anos, começou a carreira no Athletico-PR e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2019. Jogou também Nottingham Forest, da Inglaterra, e Olympique de Marselha, da França, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2024.