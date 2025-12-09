Atlético de Madrid vence PSV (3-2) e entra no Top 8 da Champions

Depois de sair atrás no placar, o Atlético de Madrid conseguiu a virada e venceu o PSV Eindhoven fora de casa por 3 a 2 nesta terça-feira (9), pela 6ª rodada da Liga dos Campeões, e entrou no Top 8 da tabela, que dá vaga direta nas oitavas de final.
Os holandeses abriram o placar aos dez minutos com Guus Til, mas o time 'colchonero' reagiu e tomou a frente marcando com Julián Álvarez (37'), David Hancko (52') e Alexander Sørloth (56'),
Na reta final, Ricardo Pepi (85') descontou para os anfitriões, que não conseguiram evitar a derrota.
Com este resultado, o Atlético soma 12 pontos e sobe para a sétima colocação na tabela, enquanto o PSV fica em 19º, dentro da zona de classificação para o playoff prévio às oitavas de final.
Nas duas últimas rodadas da fase de liga, que serão disputadas no final de janeiro, o Atlético de Madrid visitará o Galatasaray e depois receberá o Bodo/Glimt.
Por sua vez, o PSV primeiro vai à Inglaterra enfrentar o Newcastle e encerrará sua campanha nesta primeira fase em casa contra o Bayern de Munique.
* AFP