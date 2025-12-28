Athletico-PR anuncia a contratação de Gilberto, destaque da base do Palmeiras

No Athletico-PR, Gilberto buscará ganhar minutos. Duda Matoso / Divulgação/athletico.com.br

O Athletico-PR anunciou a contratação do lateral-direito Gilberto, de 20 anos. O jogador é um dos destaques das categorias de base do Palmeiras.

O atleta assina vínculo de empréstimo válido por uma temporada. O lateral já se apresentou no CT do Caju e deve ser aproveitado na disputa do Campeonato Paranaense.

Gilberto chegou a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira para alguns jogos do Palmeiras. No entanto, não atuou pela equipe profissional do clube alviverde.

Nesta temporada de 2025, pelo sub-20 do Palmeiras, Gilberto realizou 36 partidas, com três gols marcados e 13 assistências distribuídas para os companheiros.

— O Athletico é uma equipe muito forte, um clube com muita história. Vi os vídeos da torcida, é fantástica. Estou muito feliz de estar aqui, espero conquistar muitos títulos e dar alegria para todos —disse Gilberto.

O jogador disputou o Mundial sub-20 no Chile esse ano. Na Seleção Brasileira, atuou com jogadores do Athletico-PR, como João Cruz e Léo Derik.

—Foi uma experiência incrível jogar na seleção. Convivi bastante com o João e com o Derik e, quando souberam que eu viria para cá, me acolheram super bem. Estou me sentindo em casa—celebrou.