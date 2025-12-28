Esportes

Athletico-PR anuncia a contratação de Gilberto, destaque da base do Palmeiras

Gilberto chega por empréstimo após destaque no sub-20 do Palmeiras, com três gols e 13 assistências em 2025.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

