Athletic Bilbao x Real Madrid hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela La Liga

Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h, pela 19ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha.
Escalações para Athletic Bilbao x Real Madrid
Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte e Berchiche; Jauregizar, Mora e Berenguer; Navarro, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rudiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Onde assistir a Athletic Bilbao x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.
