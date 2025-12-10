Athletic Bilbao e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no estádio San Mamés, em Bilbau.
Escalações para Athletic Bilbao x PSG
Athletic Bilbao: Unai Simón; Inigo Lekue, Alejandro Rego, Dani Vivian e Yuri Berchiche; Ruiz Iñigo, Mikel Jauregizar e Oihan Sancet; Álex Berenguer, Nico Williams e Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.
PSG: Chevalier (Safonov); Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Zabarnyi); João Neves, Vitinha e Fabián Ruíz; Dembélé (Lee Kang-in), Barcola e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique
Onde assistir a Athletic Bilbao x PSG
A partida será transmitida ao vivo pela HBO Max.