Atalanta e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (9), pelo jogo da sexta rodada da fase de liga da competição. O jogo ocorre às 17h, no New Balance Stadium, em Bérgamo, na Itália.
Escalações para Atalanta x Chelsea
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien e Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic e Zalewski; De Ketelaere, Scamacca e Lookman. Técnico: Raffaele Palladino
Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Acheampong, Chalobah e Hato; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvao, João Pedro e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca
Onde assistir a Atalanta x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo pelo Space e pela HBO Max.