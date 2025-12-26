Atalanta tenta manter recuperação contra líder Inter de Milão

O clima de tensão na Atalanta diminuiu gradualmente nas últimas semanas, mas qualquer faísca pode reacender o fogo: a equipe de Bérgamo encerra 2025 no domingo, recebendo a Inter de Milão, líder da Serie A, pela 17ª rodada do campeonato.

Este clássico da Lombardia será uma prova de fogo para a Atalanta, que, no início do mês, acendeu o sinal de alerta ao perder para o Hellas Verona e se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento.

Desde então, a 'Dea' conquistou três vitórias consecutivas, uma na Liga dos Campeões (contra o Chelsea) e duas na Serie A (contra Cagliari e Genoa), o que permitiu que a equipe ganhasse fôlego.

O time comandado pelo técnico Raffaele Palladino, que substituiu Ivan Juric no cargo no mês passado, ocupa a nona posição na tabela do Campeonato Italiano, com 22 pontos, dez pontos acima da zona de rebaixamento, mas oito pontos atrás das vagas para a próxima Liga dos Campeões.

No último fim de semana, a Atalanta teve muita dificuldade para vencer sua partida em Gênova, conquistando a vitória por 1 a 0 graças a um gol do jogador sueco Isak Hien aos 94 minutos, apesar de o adversário ter jogado com um jogador a menos durante toda a partida, após a expulsão do goleiro Nicola Leali aos 3 minutos.

"Ainda estamos escalando uma montanha que parecia impossível há um mês. Vamos encarar as próximas partidas com a atitude certa", disse Palladino.

Nem o atacante Ademola Lookman nem o zagueiro Odilon Kossounou estarão disponíveis para a partida contra a Inter, pois estão representando a Nigéria e a Costa do Marfim, respectivamente, na Copa Africana de Nações.

Para a Inter, esta partida representa uma oportunidade de terminar o ano na liderança da Serie A, já que atualmente tem um ponto de vantagem sobre o Milan, dois pontos à frente do Napoli e três da Roma.

- De Rossi contra Roma -

Inter e Milan, que também recebem o Hellas Verona no domingo, retornam à Serie A após a recente decepção na Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, onde ambos foram eliminados nas semifinais.

O vencedor desse primeiro torneio oficial do futebol italiano da temporada 2025-2026, o Napoli, também no domingo visita o Cremonese (11º colocado), time de Jamie Vardy.

A Roma, que disputou uma partida a mais que o trio de líderes, teve uma queda de rendimento nas últimas semanas e tentará se recuperar na segunda-feira, quando visita o Genoa.

O reencontro mais especial dessa partida será o de Daniele De Rossi, atual técnico do time genovês, com o clube onde jogou praticamente toda a sua carreira e que chegou a comandar em 2024.

O Genoa se encontra em uma situação delicada, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Outro jogo importante neste fim de semana no futebol italiano será a visita no sábado da lanterna Fiorentina a um adversário direto na luta contra o rebaixamento, o Parma.

A tradicionalíssima Fiorentina finalmente conquistou sua primeira vitória no campeonato no último domingo e agora busca dar continuidade a essa reação.

--- Programação da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(08h30) Parma - Fiorentina

(11h00) Torino - Cagliari

Lecce - Como

(14h00) Udinese - Lazio

(16h45) Pisa - Juventus

- Domingo:

(08h30) Milan - Hellas Verona

(11h00) Cremonese - Napoli

(14h00) Bologna - Sassuolo

(16h45) Atalanta - Inter

- Segunda-feira:

(16h45) Roma - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Napoli 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6

6. Bologna 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6

9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2

10. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1

11. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0

12. Udinese 21 16 6 3 7 17 27 -10

13. Torino 20 16 5 5 6 16 26 -10

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 15 16 3 6 7 17 23 -6

16. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

17. Genoa 14 16 3 5 8 16 24 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 11 16 1 8 7 12 22 -10

20. Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27 -10

