Aston Villa e Manchester United se enfrentam neste domingo (21), às 13h30min, pela 17ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Villa Park, em Birmingham.
Escalações para Aston Villa x Manchester United
Aston Villa: Bizot (Emiliano Martínez); Cash, Lindelöf, Konsa, Maatsen; Kamara, Onana, Tielemans; McGinn, Rogers e Watkins. Técnico: Unai Emery.
Manchester United: Lammens; Martínez, A. Heaven, Shaw, Dalot; Ugarte, Bruno Fernandes, P. Dorgu, Mount; Matheus Cunha e Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim.
Onde assistir a Aston Villa x Manchester United
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.
