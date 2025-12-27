Aston Villa é amassado no primeiro tempo, mas vira sobre o Chelsea e iguala recorde de 115 anos

O irregular Chelsea ameaçou a série de vitórias seguidas do Aston Villa, mas viu o time de Birmingham virar para 2 a 1 e chegar ao 11º triunfo consecutivo (pela Premier League e Liga Europa), igualando uma sequência de sete vitórias de 1910 no Campeonato Inglês. A excelente fase faz a torcida sonhar com o primeiro título da elite inglesa desde 1981.

O atacante Ollie Watkins entrou no segundo tempo e foi o nome do jogo, marcando os dois gols da virada do Aston Villa. O brasileiro João Pedro anotou para o Chelsea no primeiro tempo. Com 39 pontos, o time permanece na caça aos líderes Arsenal (42) e Manchester City (40), enquanto o Chelsea permanece com 29 e deixa o G4. O Liverpool tem 32.

Para superar a irregularidade das últimas cinco rodadas, quando conquistou apenas 6 dos 15 pontos em disputa, Chelsea fez um primeiro tempo intenso e dominou o jogo no Stamford Bridge. O time de Londres exerceu intensa pressão nos visitantes, que se limitaram a se fechar na defesa, sem conseguir articular qualquer jogada de contra-ataque. Apesar do amplo domínio da posse de bola (71%) e da constante presença no campo de ataque, o Chelsea era muito ineficiente na conclusão das jogadas.

Na primeira finalização no alvo, o gol saiu. Aos 37, Reece James cobrou escanteio fechado pela esquerda. O goleiro Dibu Martinez, do Aston Villa, se viu cercado por jogadores de azul e não conseguiu interceptar a jogada. Antes de entrar no gol, a bola tocou em João Pedro. Muitos foram comemorar com James. O Chelsea terminou a primeira etapa com 10 finalizações contra nenhuma do rival.

O cenário mudou na segunda etapa, e o Chelsea viu o adversário muito mais incisivo. Antes dos 15 minutos, o técnico do Aston Villa, Unaí Emery, promoveu três alterações simultâneas, com as entradas de Watkins, Sancho e Onana. As mudanças tiveram efeito rápido, e três minutos depois Rogers acionou Watkins em velocidade. Ele ganhou do zagueiro na corrida, dividiu com o goleiro Sanchez e empatou o jogo.

Watkins se consolidou como o nome do jogo ao completar de cabeça o cruzamento de Tielemans aos 39 minutos e garantir a virada, a sexta do Aston Villa na Premier League após sair atrás no placar nesta temporada. Nenhum outro time conseguiu tantas remontadas.