Arsenal x Wolverhampton: tudo sobre o jogo da 16ª rodada da Premier League. Arte GZH

Arsenal e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (13), pela 16ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 17h, no Emirates Stadium, em Londres.

Escalações para Arsenal x Wolverhampton

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapié e Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi e Odegaard; Eze, Saka e Merino. Técnico: Mikel Arteta

Wolverhampton: Johnstone; Todi, Agbadou e Mosquera; Hoever, João Gomes, André e David Wolfe; Arokodare, Hwang e Larsen. Técnico: Rob Edwards.

Onde assistir a Arsenal x Wolverhampton