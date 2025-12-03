Arsenal x Brentford: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Arsenal e Brentford se enfrentam nesta quarta-feira (3), pelo jogo da 14ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h30min, no Arsenal Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x Brentford
Arsenal: David Raya; Timber, Mosqueta, Hincapié e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Martinelli e Marino. Técnico: Mikel Arteta
Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Henderson, Jensen e Damsgard; Tchaouna; Foster e Flemming. Técnico: Keith Andrews
Onde assistir a Arsenal x Brentford
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+
Tabela da Premier League
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲