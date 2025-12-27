Arsenal vence o Brighton no sufoco na volta de Gabriel Magalhães e mantém a liderança

Um gol despretensioso em uma partida controlada colocou os três pontos - e a liderança da Premier League - em risco, mas o Arsenal conseguiu administrar a pressão do Brighton e venceu por 2 a 1, neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres, mantendo a vantagem à frente dos rivais.

O resultado positivo - o terceiro triunfo seguido na competição - levou o conjunto comandado por Mikel Arteta a 42 pontos, dois a mais que o Manchester City, que pouco antes havia derrotado o Nottingham Forest, também no sufoco.

O time londrino não sentiu a pressão após a vitória do Manchester City tirá-lo provisoriamente da liderança da Premier League e só precisou de 13 minutos para retomar a liderança, em um tiro de Ödegaard após falha da defesa. Saka e Zubimendi tiveram chances de ampliar ainda no primeiro tempo, mas pararam nas defesas de Verbruggen.

Disposto a decidir o jogo para evitar sustos, o Arsenal ampliou a vantagem logo na volta do intervalo. Aos 7 minutos, Rice cobrou escanteio da esquerda e Rutter desviou na primeira trave para mandar a bola contra a meta de sua própria equipe.

Quando a partida parecia controlada pelos anfitriões, aos 18 minutos, Diego Gómez pegou a sobra após a bola de Ayari bater na trave de David Raya e descontou. A partir daí, o Brighton ganhou confiança e foi para cima em busca do empate - Raya salvou o Arsenal com uma defesa espetacular em tiro certeiro de Minteh.

Com sua equipe pressionada, Arteta acionou o zagueiro Gabriel Magalhães, afastado havia 42 dias após se lesionar em amistoso da seleção brasileira, Gabriel Jesus e, em seguida, Gabriel Martinelli, que perdeu um gol feito na pequena área aos 39 minutos. Com fôlego renovado, o Arsenal conseguiu administrar a pressão até o apito final para manter a ponta.

LIVERPOOL ENGATA 3ª VITÓRIA SEGUIDA E SECA O CHELSEA PARA FICAR NO G-4

Atual campeão inglês, o Liverpool continua sua escalada rumo às primeiras posições na tabela da Premier League após um período conturbado. O time comandado por Arne Slot aproveitou o confronto com o lanterna Wolverhampton para vencer por 2 a 1, neste sábado, em Anfield, alcançar os 32 pontos e voltar ao G-4 da competição.

O Liverpool agora seca o Chelsea (29 pontos), que faz um confronto direto na parte de cima da tabela com a sensação Aston Villa (36), neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília).

Apesar do favoritismo, o Liverpool não teve vida fácil diante do último colocado e pouco ameaçou no primeiro tempo. Os anfitriões aproveitaram um apagão da marcação do Wolverhampton, já nos minutos finais, para abrir 2 a 0 com Gravenberch e Wirtz.

No início do segundo tempo, porém, Santi Bueno superou Alisson no rebote do goleiro e descontou para os visitantes. O Liverpool foi para cima em busca do terceiro gol, mas foi barrado pela falta de pontaria de seus jogadores de frente. O Wolverhampton ainda tentou o empate nos minutos finais, mas também não tinha qualidade para surpreender o atual campeão.

Confira os resultados deste sábado na Premier League:

Nottingham Forest 1 x 2 Manchester City

Arsenal 2 x 1 Brighton

Brentford 4 x 1 Bournemouth

Burnley 0 x 0 Everton

Liverpool 2 x 1 Wolverhampton