Arsenal vence Crystal Palace nos pênaltis e vai às semis da Copa da Liga inglesa

O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga foi o herói do Arsenal nesta terça-feira (23), em Londres, defendendo o pênalti decisivo cobrado pelo zagueiro Maxence Lacroix e garantindo a vitória dos 'Gunners' por 8 a 7 sobre o Crystal Palace nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.
Lacroix, que teve uma noite para ser esquecida, havia colocado o Arsenal em vantagem com um gol contra a 10 minutos do fim da partida, no Emirates Stadium, casa dos 'Gunners'.
Mas Marc Guehi empatou para o Crystal Palace nos acréscimos (90'+5) e levou a partida para a disputa de pênaltis.
Nas penalidades, as duas equipes converteram suas sete primeiras cobranças. Em seguida, o zagueiro William Saliba converteu o oitavo pênalti do Arsenal, e Kepa se jogou para a direita para defender o chute de Lacroix, garantindo a vitória por 8 a 7.
Foi um momento de redenção para o goleiro espanhol, que na final da Copa da Liga Inglesa de 2019 se envolveu em um incidente polêmico ao se recusar a ser substituído antes da disputa de pênaltis, quando o Chelsea perdeu para o Manchester City.
Kepa também desperdiçou uma penalidade na final da Copa da Liga de 2022, na qual o Chelsea foi derrotado pelo Liverpool na disputa de pênaltis.
O Arsenal vai enfrentar o Chelsea nas semifinais da Copa da Liga inglesa em dois jogos, que serão disputados em janeiro e fevereiro, enquanto o Manchester City jogará contra o atual campeão, o Newcastle United, na outra semifinal.
O Arsenal conquistou a Copa da Liga pela última vez em 2020.
* AFP