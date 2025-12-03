Arsenal vence Brentford e segue firme na liderança da Premier League

O Arsenal venceu o Brentford por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), no Emirates Stadium, pela 14ª rodada da Premier League, e se manteve firme na liderança com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City.

Com dez minutos de jogo, Mikel Merino aproveitou um cruzamento de Ben White e cabeceou firme para abrir o placar (11').

Nos acréscimos do segundo tempo, Bukayo Saka recebeu um passe em profundidade, invadiu a área e bateu de esquerda, o goleiro Caoimhin Kelleher fez a defesa parcial mas a bola acabou cruzando a linha do gol (90'+1).

Com esta vitória, os 'Gunners' somam 33 pontos, contra 28 dos 'Citizens', que na terça-feira venceram o Fulham por 5 a 4.

No próximo sábado, pela 15ª rodada, o Arsenal visitará o Aston Villa, que conseguiu sua quarta vitória consecutiva no campeonato ao derrotar o Brighton por 4 a 3.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Crystal Palace bateu o Burnley por 1 a 0 e chegou aos 23 pontos, na briga por vaga nas copas europeias.

Por sua vez, o Nottingham Forest deu mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento com a vitória sobre o lanterna Wolverhampton por 1 a 0, com um gol do brasileiro Igor Jesus.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

AFC Bournemouth - Everton 0 - 1

Fulham - Manchester City 4 - 5

Newcastle - Tottenham 2 - 2

- Quarta-feira:

Arsenal - Brentford 2 - 0

Brighton - Aston Villa 3 - 4

Wolverhampton - Nottingham 0 - 1

Burnley - Crystal Palace 0 - 1

Leeds - Chelsea

Liverpool - Sunderland

- Quinta-feira:

(17h00) Manchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 33 14 10 3 1 27 7 20

2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16

3. Aston Villa 27 14 8 3 3 20 14 6

4. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12

5. Crystal Palace 23 14 6 5 3 18 11 7

6. Brighton 22 14 6 4 4 24 20 4

7. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

8. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

9. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0

10. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2

11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5

12. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1

13. Brentford 19 14 6 1 7 21 22 -1

14. AFC Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3

15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3

16. Nottingham 15 14 4 3 7 14 22 -8

17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 14 3 1 10 15 28 -13

20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22