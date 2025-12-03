Arsenal vence Brentford e mantém vantagem na liderança do Campeonato Inglês

O Arsenal manteve a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, ao vencer, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, o Brentford, por 2 a 0, em duelo válido pela 14ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Mike Arteta chegou aos 33 pontos, cinco à frente do Manchester City.

Apesar de ocupar apenas a 13ª colocação no campeonato e de jogar no campo do adversário, o Brentford não se limitou a ficar na defesa. A impetuosidade da equipe acabou dando espaços para o Arsenal criar jogadas e o primeiro gol não demorou a sair.

Aos 11 minutos, após jogada iniciada em toques rápidos, White, pela direita, cruzou para o aproveitamento de Merino, de cabeça.

O jogo permaneceu bem disputado, mas assa equipes não conseguiram mexer no placar a até o final dos primeiros 45 minutos. Kevin Schade teve grande oportunidade para o Brentford, mas a cabeçada foi no travessão, após desvio do goleiro Raya.

Na etapa final, o Arsenal voltou melhor e pressionou para aumentar a vantagem no placar. Em 25 minutos, Merino teve ao menos três chances para marcar mais uma vez, mas falhou.

Com o objetivo de não correr riscos no final da partida, o Arsenal se fechou na defesa e viu o Brentford ir ao ataque com suas perigosas cobranças de lateral. Aos 44 minutos, em um rebote do goleiro Kelleher, Saka teve a chance de fazer o segundo gol do Arsenal, mas finalizou fraco.

Mas, aos 46, não teve jeito. Em um contra-ataque, Saka foi lançado e bateu. Kelleher fez defesa parcial, mas a bola acabou entrando. O quarto gol do atacante garantiu a décima vitória do time londrino no campeonato.

LIVERPOOL E CHELSEA

Além da vitória sobre o Brentford, o Arsenal viu dois de seus principais adversários na luta pelo título falharem na rodada. O Liverpool, em casa, só empatou, por 1 a 1, com o Sunderland, enquanto o Chelsea, como visitante, acabou derrotado pelo Leeds por 3 a 1.