Arsenal-Aston Villa: líder contra time do momento se enfrentam na Premier League

O Arsenal, líder isolado da Premier League, recebe nesta terça-feira (30) o Aston Villa, equipe que vive uma excelente fase com onze vitórias consecutivas, uma delas contra os próprios 'Gunners' no início deste mês, no que promete ser um grande jogo pela 19ª rodada do campeonato inglês.
Depois de surpreender o líder em Birmingham (2-1), os 'Villans' visitam o norte de Londres, no estádio onde o seu atual treinador, Unai Emery, é uma figura conhecida, tendo comandado o Arsenal durante uma temporada e meia (entre 2018 e 2019).
No banco do time da casa estará o também basco Mikel Arteta, sob cuja liderança o Arsenal voltou a se consolidar entre os candidatos ao título, brilhando nesta temporada tanto na Premier League como na Liga dos Campeões.
No campeonato inglês, o Arsenal sofreu apenas duas derrotas: contra o atual campeão Liverpool no final de agosto e diante do Aston Villa no dia 6 de dezembro, pela 15ª rodada.
Nessa ocasião, um gol nos acréscimos do argentino Emiliano Buendía (90'+5) decidiu a partida a favor da equipe da casa.
Mas, sem dúvida, o nome que mais brilha no elenco do Aston Villa é o do meio-campista inglês Morgan Rogers, que marcou 7 gols e deu 3 assistências em 18 partidas da Premier League.
Apesar do que aconteceu no Villa Park, os 'Gunners' entrarão em campo ainda como favoritos, principalmente por serem líderes do campeonato e por sua sequência invicta de quase oito meses jogando em casa na Premier League.
Mas se o Aston Villa também vencer este segundo confronto, as duas equipes ficarão empatadas com 42 pontos, abrindo caminho para o Manchester City (2º, 40 pontos) assumir a liderança isolada e evidenciando as sérias pretensões do Villa ao título. O time de Birmingham conquistou seu sétimo e último título do Campeonato Inglês no distante ano de 1981.
Enquanto isso, os 'Citizens' estarão atentos ao que vai acontecer nesta terça-feira, já que visitarão o Sunderland na quinta-feira, buscando começar o ano com uma vitória que os deixe no topo da tabela.
No mesmo dia, o Liverpool (4º) vai receber o Leeds (16º). Já Chelsea (5º) e Bournemouth (15º) se enfrentarão nesta terça.
--- Jogos da 19ª rodada da Premier League (horário de brasília) e classificação:
- Terça-feira:
(16h30) Nottingham - Everton
West Ham - Brighton
Chelsea - AFC Bournemouth
Burnley - Newcastle
(17h15) Arsenal - Aston Villa
Manchester United - Wolverhampton
- Quinta-feira:
(14h30) Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
(17h00) Sunderland - Manchester City
Brentford - Tottenham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 42 18 13 3 2 33 11 22
2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26
3. Aston Villa 39 18 12 3 3 29 19 10
4. Liverpool 32 18 10 2 6 30 26 4
5. Chelsea 29 18 8 5 5 30 19 11
6. Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 4
7. Sunderland 28 18 7 7 4 20 18 2
8. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2
9. Crystal Palace 26 18 7 5 6 21 20 1
10. Fulham 26 18 8 2 8 25 26 -1
11. Tottenham 25 18 7 4 7 27 23 4
12. Everton 25 18 7 4 7 18 20 -2
13. Brighton 24 18 6 6 6 26 25 1
14. Newcastle 23 18 6 5 7 23 23 0
15. AFC Bournemouth 22 18 5 7 6 27 33 -6
16. Leeds 20 18 5 5 8 25 32 -7
17. Nottingham 18 18 5 3 10 18 28 -10
18. West Ham 13 18 3 4 11 19 36 -17
19. Burnley 12 18 3 3 12 19 34 -15
20. Wolverhampton 2 18 0 2 16 10 39 -29
./bds/bur-dam/dr/aam
* AFP