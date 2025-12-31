Arrascaeta supera a concorrência de Lionel Messi e é eleito o Rei da América

O uruguaio Giorgian De Arrascaeta superou a concorrência de Lionel Messi e foi eleito o Rei da América. O jornal El País, responsável pelo prêmio, divulgou o resultado nesta quarta-feira, 31. O meio-campista do Flamengo recebeu 179 votos (67,8%) contra 39 do argentino (14,8%). Ao todo, 264 jornalistas de diferentes países participaram da votação.

Arrascaeta viveu a melhor temporada da carreira em 2025, sendo fundamental para o Flamengo nas conquistas do Brasileirão, Copa Libertadores, Supercopa e Cariocão. Em 64 partidas, ele balançou as redes em 25 ocasiões e deu outros 20 passes para gol. O uruguaio também foi eleito o melhor jogador do Brasileirão pela CBF, Bola de Prata e melhor da temporada na Pesquisa Estadão.

Principal adversário de Arrascaeta no pleito, Messi também teve temporada de destaque. O argentino acumulou 49 partidas pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, com 43 gols e e 26 assistências. O clube da Flórida conquistou o título da Major League Soccer (MLS) de maneira inédita e o argentino foi eleito o craque da competição. Adrián "Maravilla" Martínez, atacante do Racing, fechou o pódio da votação com 12 votos (5%).

Entre os outros jogadores na disputa, o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, recebeu cinco votos. Erick Pulgar (Flamengo) e Jhon Arias (Fluminense/Wolverhampton-ING) receberam três cada. Bruno Henrique, Agustín Rossi e Jorge Carrascal, do Flamengo, e Charles Aránguiz (Universidad de Chile), levaram dois votos cada um. O restante foi votado uma única vez.

Esta é a terceira vez que um jogador do Flamengo fatura o prêmio no século 21 e quarta vez consecutiva em que o clube do Brasil tem um atleta eleito como o melhor da América. Gabigol venceu em 2019 e Pedro, em 2022. O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, levou a melhor em 2024, e Germán Cano, do Fluminense, em 2023.

Filipe Luís também recebeu o prêmio de melhor técnico da América. O brasileiro levou a melhor na disputa com Gustavo Alfaro, da seleção paraguaia, e Gustavo Costas, do Racing, outros dois favoritos na briga pelo prêmio.