Arrascaeta, Messi e atacante do Racing disputam o prêmio Rei da América 2025; Filipe Luís concorre como técnico

Camisa 10 e técnico são ídolos do Flamengo. Gilvan de Souza / Flamengo

Campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Flamengo, Arrascaeta é um dos finalistas ao prêmio Rei da América de 2025, concedido pelo jornal uruguaio El País. O meia concorre com Lionel Messi, do Inter Miami, e Adrián “Maravilla” Martínez, do Racing. O vencedor será anunciado em 31 de dezembro.

Na temporada, Arrascaeta disputou 64 partidas pelo Flamengo, com 25 gols e 20 assistências. Além dos títulos expressivos, o clube carioca ainda chegou à final da Copa Intercontinental, perdida nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. O uruguaio também foi eleito o craque do Brasileirão e da Libertadores em 2025.

Messi atuou em 49 jogos pelo Inter Miami, marcou 43 gols e deu 26 assistências. Liderou a equipe ao título inédito da MLS e foi escolhido o melhor jogador da competição. Já Adrián Martínez jogou 45 partidas pelo Racing, com 22 gols e três assistências. O atacante conquistou a Recopa Sul-Americana, chegou às semifinais da Libertadores e foi finalista do Torneio Clausura do Campeonato Argentino.

Criado em 1986, o prêmio Rei da América teve como último vencedor o brasileiro Luiz Henrique, destaque do Botafogo em 2024. Arrascaeta já havia sido segundo colocado em 2022 e terceiro em 2019.

Flamengo bem representado

Além de Arrascaeta, o Flamengo também tem representante na disputa entre os treinadores. Filipe Luís está entre os finalistas ao prêmio de melhor técnico da América, ao lado de Gustavo Costas, do Racing, e Gustavo Alfaro, da seleção do Paraguai.

Em 2025, Filipe Luís somou 48 vitórias, 16 empates e nove derrotas com o Flamengo. Conquistou Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores, além de comandar o time na Copa Intercontinental e na Copa do Mundo de Clubes.