Premiação
Notícia

Arrascaeta é eleito o Bola de Ouro do Brasileirão 

Uruguaio de 31 anos marcou 18 gols e deu 14 assistências em 33 jogos na Série A

Eduardo Castilhos

Direto de São Paulo

