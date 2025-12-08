Arrascaeta é eleito o Bola de Ouro do Brasileirão 

Arrascaeta foi eleito o melhor do Brasileirão. David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

O uruguaio Arrascaeta, 31 anos, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão nesta segunda-feira (8), durante o Bola de Prata, tradicional premiação organizada pelos canais ESPN.

Liderança do Flamengo no título do Brasileirão, Arrascaeta marcou 18 gols e deu 14 assistências em 33 jogos disputados na competição.

O clube carioca não compareceu à premiação porque já está no Catar, em preparação para a Copa Intercontinental.

A equipe estreia na competição nesta quarta-feira (10) às 14h (de Brasília), contra o Cruz Azul. Caso avance, terá o Pyramids (Egito) como adversário na terceira fase, no dia 13 de dezembro.

O PSG aguarda o vencedor deste confronto para a decisão do título, marcada para 17 de dezembro, às 14h (de Brasília).