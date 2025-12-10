Antigo estádio do Cerâmica, em Gravataí, será vendido em leilão; veja detalhes do processo e valor

Terreno fica localizado em área nobre da cidade. Omar Freitas / Agencia RBS

Casa do Cerâmica Atlético Clube, o estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí, será leiloado. O imóvel foi avaliado em R$ 16,7 milhões, mas ainda não há data para a publicação do edital do pregão.

A prefeitura ainda depende da homologação de um acordo judicial com o Cerâmica para dar início ao leilão. O clube tem direito a ser ressarcido pelo investimento realizado no terreno, que pertence ao município. Após essa formalização na Justiça, a venda poderá ser feita.

O Cerâmica encerrou as atividades do futebol profissional em 2014, mas ainda mantém categorias de base que utilizam o espaço. Segundo a direção do clube, um novo local para a continuidade da escola está sendo procurado.

O Vieirão também já foi o endereço da equipe feminina do Grêmio. De 2018 a 2023, a estrutura foi utilizada para treinos, alojamento e mando de jogos das Mosqueteiras. Antes, entre 2014 e 2018, o estádio foi a "casa provisória" do Cruzeiro durante a construção da Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha.

Demolição

Localizado em área nobre de Gravataí, o terreno tem cerca de 2 hectares. Não há impeditivos para a demolição do estádio, que deve dar lugar a uma nova construção.

— É uma área nobre central da cidade que há algum tempo não se presta ao seu objetivo de sediar partidas de futebol. O entendimento do município e do clube é que o valor do imóvel vai reverter na quitação da indenização e em investimento, o terreno certamente vai receber um novo equipamento que vai valorizar a cidade — disse o secretário da Fazenda de Gravataí, Davi Severgnini.

O estádio já passou por tentativas de leilão duas vezes devido a dívidas trabalhistas do Cerâmica. Em 2019, o pregão foi suspenso por contestação da prefeitura pela área. O município alegava que uma cláusula da doação do terreno ao clube previa a retomada do espaço em caso de não utilização. Em 2023, a 1ª Vara do Trabalho de Gravataí determinou nova data para a realização do leilão, mas o Cerâmica quitou parte da dívida e o pregão foi cancelado.

O Cerâmica Atlético Clube foi fundado em 1950, mas profissionalizou-se apenas em 2007. Participou da Copa do Brasil em 2010, foi vice-campeão da Série B do Gauchão em 2011 (equivalente à Divisão de Acesso) e subiu ao Gauchão. Figurou na elite do futebol gaúcho em 2012 e 2013, quando foi rebaixado para a Divisão de Acesso. No fim de 2014 decidiu fechar as portas para o futebol profissional.

