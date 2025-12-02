Anthony Davis lidera virada dos Mavericks sobre Nuggets e Suns tiram embalo dos Lakers na NBA

Em uma rodada que contou com a melhor marca de Anthony Davis nesta temporada regular da NBA, o Dallas Mavericks conseguiu uma importante vitória de virada sobre o Denver Nuggets na noite desta segunda-feira por 131 a 121 em partida realizada na Ball Arena.

O ala-pivô anotou 32 pontos e pegou 13 rebotes, sendo decisivo para a construção do resultado positivo. O jogador ficou de fora de 14 partidas antes de retornar contra os Lakers, na última sexta-feira. O duelo teve também como destaque Ryan Nembhard, com 28 pontos e dez assistências.

Em um confronto marcado por reviravoltas, o time da casa teve um início arrasador. O Denver chegou a abrir uma vantagem de 21 a 4 mas não sustentou o ritmo e, ao longo do jogo, permitiu a reação dos Mavericks.

Além do revés, os anfitriões sofreram um outro golpe. Jamal Murray deixou a quadra no terceiro quarto, com uma forte entorse no tornozelo direito, e pode desfalcar a equipe nos próximos compromissos.

O técnico do Denver Nuggets, David Adelman, se mostrou preocupado com a lesão (suspeita de rompimento dos ligamentos). "Com certeza foi um baque ficar sem o Murray no final da partida. Ele tem muita força na parte ofensiva. Vamos aguardar a avaliação que o departamento médico vai fazer", comentou o treinador.

Ainda pelo lado do Denver, quem brilhou foi Nikola Jokic. Ele obteve o 11º "triple-double" na temporada, fez 29 pontos, 20 rebotes e ainda pegou 13 assistências, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.

O Los Angeles Lakers também entrou em quadra na noite desta segunda-feira (a rodada teve um total de nove jogos) e foi surpreendido dentro de casa, na Crypto.com Arena, ao ser derrotado pelo Phoenix Suns por 125 a 108. Os visitantes encerraram um sequência de sete vitórias seguidas dos anfitriões.

Dillon Brooks foi o melhor pontuador de sua equipe (33). No quarto final, Collin Gillespie adicionou 16 dos seus 28 pontos à franquia de Phoenix e minou qualquer tipo de reação dos Lakers.

Nem os 38 pontos de Luka Doncic foram capazes de evitar a derrota diante de sua torcida. Os Suns abriram uma boa vantagem no terceiro quarto e administraram a diferença para garantir a vitória longe de casa.

Confira os resultados dos jogos da noite desta segunda-feira na NBA

Detroit Pistons 99 x 98 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 119 x 135 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 129 x 126 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 116 x 103 Charlotte Hornets

Miami Heat 140 x 123 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 125 x 120 Chicago Bulls

Denver Nuggets 121 x 131 Dallas Mavericks

Utah Jazz 133 x 125 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 108 x 125 Phoenix Suns

Acompanhe as partidas da rodada desta terça-feira

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies