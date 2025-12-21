Aníbal Moreno fala em tom de despedida do Palmeiras e se anima com River Plate: 'Decisão certa'

Depois de uma temporada marcada por falhas em partidas importantes do Palmeiras, Aníbal Moreno se mostra empolgado para mudar de ares. O volante de 26 anos tem encaminhado o retorno para o seu país e deverá vestir a camisa do River Plate no próximo ano.

Questionado sobre a troca de clubes após uma partida beneficente em Catamarca, região onde nasceu, neste sábado, o jogador argentino pareceu entusiasmado com a chegada a Buenos Aires. "É a decisão certa", resumiu o volante. "Estou muito ansioso para começar o ano. Estou me preparando muito bem e, se Deus quiser, estamos perto de um acordo."

De acordo com a imprensa argentina, o Palmeiras teria aceitado a oferta do River Plate com o pagamento dos mesmos US$ 7 milhões (R$ 38,6 milhões, em valores atualizados) que desembolsou pelo atleta em 2023, quando ele defendia o Racing.

Depois de um ano para esquecer e sem vaga na Libertadores, o clube argentino faz uma reformulação no elenco para entregar uma equipe de qualidade ao técnico Marcelo Gallardo - Fausto Vera, ex-Corinthians e Atlético-MG, foi o primeiro reforço.

Contratado no fim de 2023 para ocupar a vaga deixada por Zé Rafael no meio de campo palmeirense, o ex-atleta do Racing se tornou uma peça importante do esquema de jogo do técnico Abel Ferreira e teve um bom desempenho em sua primeira temporada.

Neste ano, porém, erros em sequência em jogos importantes, como a expulsão no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e o erro na saída de bola que deu origem ao terceiro gol do Flamengo na derrota por 3 a 2, pela 29ª rodada do Brasileirão, o jogador foi considerado o "vilão" pela ausência de títulos.

"Não toquei no meu celular nas últimas horas. Você vem aqui para se divertir. Meu agente sabe que fizemos o melhor para mim, minha família e meu futuro", disse o meio-campista, que foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina neste ano e precisará de mais espaço, após ter sua titularidade em risco no conjunto alviverde, para realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo.