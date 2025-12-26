Angola e Zimbábue empatam (1-1) pela 2ª rodada da Copa Africana

Angola e Zimbábue empataram em 1 a 1, em Marrakech, no Marrocos, nesta sexta-feira (26), na abertura da segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN).

O atacante Gelson Dala colocou Angola em vantagem aos 24 minutos e veterano Knowledge Musona, que retornou à seleção, empatou nos acréscimos do primeiro tempo.

O empate no Grupo B não favoreceu nenhuma das seleções, deixando ambas a dois pontos dos líderes Egito e África do Sul, que têm um jogo a menos.

Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam automaticamente para as oitavas de final. Os quatro melhores terceiros colocados dos seis grupos também avançam.

Bill Antonio desperdiçou uma boa oportunidade de colocar o Zimbábue em vantagem logo no início da partida, chutando para fora de perto do gol, diante de um pequeno público no Marrakech Stadium.

Angola se recuperou rapidamente, assumiu o controle do jogo e abriu o placar por meio do atacante Dala, que joga no Catar. Um belo passe por cobertura do lateral-esquerdo Tó Carneiro encontrou Dala dentro da área, que finalizou entre a trave e o goleiro Washington Arubi, de 40 anos.

Musona, uma das quatro mudanças na escalação do Zimbábue após a derrota por 2 a 1 para o Egito em Agadir, há quatro dias, se tornou cada vez mais participativo à medida que os 'Warriors' buscavam o empate.

Numa cobrança de falta, ele chutou a bola na barreira e depois mandou para fora, para a frustração do técnico romeno Marian Marinica.

Hugo Marques, o goleiro angolano de 39 anos, teve a cabeça enfaixada após um choque com um adversário, mas continuou em campo.

A perseverança de Musona finalmente deu frutos nos acréscimos da primeira etapa. Após os angolanos perderem a bola no meio-campo, o Zimbábue contra-atacou rapidamente e um ótimo passe encontrou Musona dentro da área.

Ele chutou rasteiro, por entre as pernas de Carneiro e por pouco escapando da perna direita esticada de Marques: 1 a 1 no placar

Hugo Marques ainda salvou Angola a 12 minutos do fim do tempo regulamentar fazendo uma defesa acrobática com uma só mão num chute de Tawanda Chirewa.