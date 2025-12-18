Andreas Pereira curte postagem do PSG comemorando título em cima do Flamengo

O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, reagiu ao título do PSG sobre o Flamengo na Copa Intercontinental da Fifa. O time francês levou a melhor na última quarta-feira, 17, nos pênaltis, após empate por 1 a 1.

O goleiro Matvei Safonov defendeu quatro penalidades e foi o herói do título do Paris Saint-Germain. Nas redes sociais, o clube europeu postou imagens do arqueiro depois da conquista. Uma das fotos foi curtida por Andreas Pereira.

O meio-campista palmeirense tem uma relação conturbada com o Flamengo. Ele defendeu a equipe carioca nos anos de 2021 e 2022. Na decisão da Libertadores de 2021, o atleta falhou no gol de Deyverson, que deu o título para o Palmeiras na ocasião.

Andreas Pereira chegou ao clube alviverde nesta temporada de 2025. Após o Palmeiras ser derrotado pelo Flamengo na final da Libertadores deste ano, o meio-campista foi alvo de muitas provocações dos torcedores flamenguistas nas redes sociais.

Diante dessa situação, Andreas Pereira chegou a apagar todas as fotos que tinha com a camisa do Flamengo. Ele ainda fez declarações polêmicas sobre a postura do time carioca na final disputada em Lima, no Peru.