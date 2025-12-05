Ancelotti vê grupo forte e diz o que espera do Brasil na 1ª fase da Copa: 'Ganhar os 3 jogos'

A definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 deixou o técnico Carlo Ancelotti bastante confiante nesta sexta-feira. Ele esteve presente na cerimônia em Washington e disse que a seleção brasileira está preparada para enfrentar os adversários. Ele considerou a estreia como jogo-chave para uma boa campanha, mas foi direto ao ponto sobre o que espera de seus comandados nesta primeira fase da competição.

"Temos de ganhar os três jogos. Temos que ter confiança no nosso trabalho. A estreia é sempre muito importante numa competição como esta e vamos manter o foco em todas as partidas", comentou o treinador italiano.

O Brasil caiu no Grupo C do Mundial, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. A estreia vai ser diante dos marroquinos no dia 13 de junho do ano que vem. O segundo confronto acontece seis dias depois, contra o Haiti, e a Escócia será o último adversário da chave. O duelo está marcado para o dia 24.

Sobre o grupo, Ancelotti considerou os adversários de bom nível e comentou o que espera da seleção. "Temos de ter um time sólido, pois a Copa do Mundo é uma competição rápida. A ideia é terminar em primeiro do grupo", comentou o treinador que fez uma análise dois principais rivais da chave. "Marrocos foi muito bem na última Copa. A Escócia tem uma equipe bastante consistente. Teremos bons jogos"