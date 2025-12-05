Ancelotti dispara sobre chance de Neymar jogar a Copa do Mundo: 'Não tenho dívida com ninguém'

Após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira, nos Estados Unidos, Carlo Ancelotti mais uma vez foi questionado se contará com Neymar para a disputa do Mundial. De forma direta, o treinador disse que decidirá a lista de convocados apenas em maio e deixou em aberto a ida do craque do Santos ao Mundial.

"Eu entendo muito bem que vocês estão interessados em Neymar. Eu quero ser claro. Estamos em dezembro, a Copa do Mundo é em junho. Quando vou convocar a equipe que vai jogar a Copa do Mundo, vou escolher em maio. Se Neymar merecer estar na Copa do Mundo, está bem. Se Neymar estiver melhor que outro (jogador), vai jogar a Copa do Mundo. Ponto. Eu não tenho dívida com ninguém", disse o técnico em entrevista coletiva em Washington, nos Estados Unidos.

A seleção é cabeça de chave do Grupo C, que contará com Marrocos, Escócia e Haiti. Nesta sexta, Walid Regragui, técnico marroquino, declarou que o Brasil pode ser mais forte com a presença de Neymar. Ancelotti disse que respeita a declaração, mas prega respeito com todos os jogadores.

"Se falamos de Neymar, temos que falar de outros jogadores, porque temos que pensar o Brasil que pode estar com Neymar ou sem Neymar, como pode estar com outros jogadores. A lista definitiva vamos fazer depois da Data Fifa de março", completou o italiano sobre o craque do Santos.

Sobre os adversários na primeira fase do Mundial, Ancelotti novamente pregou respeito e reafirmou que o Brasil não terá um caminho fácil para chegar ao mata-mata.

"Nós respeitamos muito os rivais deste grupo. Primeiro lugar, Marrocos foi muito bem na Copa do Mundo de 2022, está indo muito bem, teve bons resultados nos últimos jogos. Sólido, bem organizado, como Escócia também, que foi muito bem nos últimos jogos das Eliminatórias na Europa. Merecem estar aqui na Copa do Mundo. Como respeitamos Marrocos, temos que respeitar também Escócia e Haiti, que é a segunda vez que participa de uma Copa do Mundo, merece o mesmo respeito."

A estreia do Brasil contra o Marrocos será no dia 13 de junho. Na segunda rodada, a seleção enfrenta a Escócia no dia 19 e finaliza a primeira fase contra o Haiti, no dia 24 de junho.

Apesar de já conhecer os adversários e datas dos jogos, a Fifa ainda não confirmou os estádios das partidas da primeira fase. Os horários e locais será revelados neste sábado, o que vai influenciar no planejamento da seleção, segundo o italiano.

"Para a preparação da Copa do Mundo, temos que esperar amanhã, quando vamos saber onde jogamos o primeiro jogo, o segundo jogo. Depois planejar bem. Acho que não vamos ter um problema climático, porque acho que, diferentemente dos jogos de 1994, quando muitas partidas eram jogadas ao meio-dia, eu acho que futebol evoluiu e creio que não vamos jogar ao meio-dia, com 40 graus, acho que vamos jogar à noite."

De acordo com o planejamento da CBF, o Brasil pode disputar um amistoso dias antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa. De acordo com Ancelotti, uma despedida com a torcida brasileira pode servir como motivação para os jogadores.

"É importante se despedir do Brasil porque queremos chegar aos Estados Unidos em um bom ambiente. Então, eu acho que é muito importante começar a preparação na Granja. É muito importante jogar o último jogo amistoso no Brasil."