Alexander-Arnold tem diagnosticada lesão na coxa e desfalca Real Madrid por até dois meses

O defensor Trent Alexander-Arnold se tornou o mais novo problema do técnico Xabi Alonso no Real Madrid. Submetido a exames de imagem nesta quinta-feira, o jogador teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda e pode desfalcar a equipe por até dois meses.

Em seu site oficial, o clube merengue noticiou que o atleta já iniciou tratamento intensivo. "Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no reto femoral do quadríceps da coxa esquerda. Sua recuperação será acompanhada", diz a nota.

De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, Alexander-Arnold pode ficar de até dez partidas fora levando em conta todos os torneios que o clube participa (Champions League, La Liga e a Supercopa da Espanha).

Com duas assistências na vitória de 3 a 0 do Real Madrid sobre o Athletic de Bilbao, nesta quarta-feira, no estádio San Mamés, Alexander-Arnold deixou o campo no segundo tempo. Ele sentiu um desconforto após afastar uma bola, foi examinado e acabou sendo substituído.

O atleta inglês desembarcou na Espanha em junho deste ano para a disputa do mundial de clubes, mas vem enfrentando problemas de ordem médica desde a sua chegada.