Alemanha será sede da Eurocopa feminina de 2029

A Alemanha vai organizar a próxima edição da Eurocopa feminina, prevista para 2029, anunciou nesta quarta-feira (3) a Uefa, que descartou as candidaturas de Polônia e uma conjunta de Suécia e Dinamarca, com a promessa de acelerar o crescimento do futebol feminino.

Gigante da modalidade, com oito títulos continentais, a Alemanha organizará o torneio pela terceira vez (depois de 1989 e 2001), apenas cinco anos depois do sucesso esportivo, de organização e público da Eurocopa masculina em 2024.

Com sede de revanche depois de a Fifa ter escolhido o Brasil para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027, a Alemanha quer "ajudar a tornar realidade (...) o enorme potencial ainda não explorado" do futebol feminino, segundo seu dossiê de candidatura.

"Temos grandes estádios e tenho certeza de que podemos lotá-los", comentou recentemente Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã de Futebol.

A Alemanha possui oito estádios que preenchem com folga os requisitos de capacidade da Uefa.

Enquanto o de Wolfsburg oferece apenas 26 mil lugares, os de Leipzig, Colônia e Hanôver têm mais de 40 mil; Düsseldorf e Frankfurt têm mais de 50 mil, e Dortmund e a Allianz Arena de Munique têm capacidade para mais de 60 mil pessoas.

No total, a Alemanha almeja "mais de um milhão de ingressos vendidos", em comparação com os 657.291 vendidos na edição deste ano, na Suíça. Um critério crucial, visto que a Eurocopa feminina continua sendo um torneio deficitário para a Uefa, apesar da crescente popularidade.

O país também possui uma localização geográfica privilegiada e uma extensa rede ferroviária.