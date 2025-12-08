Alemanha fará amistoso preparatório para Copa contra Suíça no final de março

A Alemanha enfrentará a Suíça no dia 27 de março, na Basileia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta segunda-feira (8).

A equipe do técnico Julian Nagelsmann fará outro amistoso três dias depois, contra um adversário ainda a ser definido.

A seleção alemã tinha originalmente se programado para enfrentar a Costa do Marfim em Stuttgart, mas as duas seleções estão no mesmo grupo do Mundial do ano que vem.

Após a divulgação da lista de convocados para o torneio que organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, a 'Mannschaft' receberá a Finlândia em Mainz, no dia 31 de maio.

A equipe tem viagem marcada para a América do Norte no dia 2 de junho, com um último amistoso preparatório em Chicago quatro dias depois.

A Alemanha iniciará sua campanha na Copa do Mundo no dia 14 de junho, em Houston, contra Curaçao, depois enfrentará a Costa do Marfim em Toronto, no dia 20 de junho, e encerrará a fase de grupos em Nova York, contra o Equador, no dia 25.