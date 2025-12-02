Alemanha encerrará preparação para Copa de 2026 em amistoso contra EUA

A tetracampeã Alemanha vai enfrentar os Estados Unidos no dia 6 de junho em seu último jogo de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O amistoso será disputado no Soldier Field (capacidade para 61.500 espectadores), em Chicago.

Um dia depois de enfrentar os EUA, a seleção alemã vai se instalar em sua base para a disputa do Mundial (11 de junho - 19 de julho).

Antes de viajar à América do Norte, os jogadores do técnico Julian Nagelsmann enfrentarão a Finlândia no dia 31 de maio, em Mainz.

Na data Fifa de março, a Alemanha fará dois amistosos, um contra contra a Costa do Marfim, em Stuttgart (30 de março), e outro contra um adversário que será definido após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que será realizado na sexta-feira, em Washington.