Alcaraz surpreende mundo do tênis e anuncia rompimento de longa parceria com Carlos Ferrero

O mundo do tênis foi tomado de surpresa nesta quarta-feira. Carlos Alcaraz, número um do ranking da ATP, anunciou o fim da parceria com o treinador Carlos Ferrero. A revelação sobre o rompimento foi divulgada com uma postagem nas redes sociais.

"É muito difícil, para mim, escrever este post Depois de mais de sete anos juntos, Juanki e eu decidimos encerrar nossa parceria como treinador e jogador. Obrigado por transformar meus sonhos de infância em realidade. Começamos essa jornada quando eu era apenas uma criança, e durante todo esse tempo você me acompanhou em uma viagem incrível, dentro e fora das quadras. E eu aproveitei cada passo dela ao seu lado", diz parte da mensagem.

A jornada de Ferrero com Alcaraz teve início em 2018, quando o tenista espanhol dava os primeiros passos na modalidade e tinha 16 anos. Contando o início da parceria até o topo do ranking neste fim de 2025, foram 24 títulos na ATP, sendo seis deles em conquistas de Grand Slam.

"Chegamos ao topo, e sinto que, se nossos caminhos no esporte tivessem que se separar, que fosse lá de cima. Do lugar para o qual sempre trabalhamos e sempre aspiramos chegar", publicou o tenista espanhol.

A trajetória da dupla trouxe, além de títulos, uma marca importante. Sob o comando de Ferrero, Alcaraz se tornou o mais jovem tenista a conquistar o posto de número 1 e ostenta atualmente 50 semanas no topo da ATP.