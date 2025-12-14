Alavés e Real Madrid se enfrentam neste domingo (14), às 17h, pela 16ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, na Espanha.
Escalações para Alavés x Real Madrid
Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco e Parada; Ibáñez, Blanco e Denis Suárez; Calebe, Boyé e Rebbach (Aleñà). Técnico: Eduardo Coudet.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Valdepeñas; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.. Técnico: Xabi Alonso.
Onde assistir a Alavés x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.
Tabela da La Liga
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲