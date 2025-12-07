Agafuc de Canoas é campeã invicta da primeira Liga Nacional de Futebol de Cegos

A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos é a primeira campeã da Liga Nacional de Futebol de Cegos. O título foi conquistado neste domingo (7), no CT Paralímpico, em São Paulo. A equipe de Canoas superou a Associação Paraibana de Cegos (Apace) por 2 a 1, nos pênaltis, após um empate por 0 a 0 no tempo normal.
O grande nome da conquista da Agafuc foi o goleiro Luan, que defendeu a cobrança de Raynã e viu Jardiel acertar a trave. Os gols gaúchos foram marcados por Nonato e Gabriel.
Invicta, a equipe do técnico Rafael Astrada acumulou sete vitórias e quatro empates na competição.
—As equipes estão evoluindo, mas também estamos crescendo e encontrando outras soluções para vencer. Fizemos uma autocrítica, mudamos algumas coisas e deu certo. Aprendemos, corrigimos e o resultado veio. Fomos campeões do Brasileiro e aplicamos, agora, na Liga, para sairmos com o título novamente. Soubemos a hora de dar um passo atrás, repensar e se reinventar, porque os adversários sempre nos estudam — disse Ricardinho, capitão da equipe gaúcha.
Confira a campanha da Agafuc:
1ª fase:
- Apace (PB) 0 x 1 Agafuc
- Apadevi (PB) 0 x 2 Agafuc
- Adesul (CE) 1 x 2 Agafuc
- Agafuc 2 x 1 INV (SP)
- Agafuc 1 x 1 Corinthians (SP)
- Corinthians 1 x 3 Agafuc
- INV 0 x 1 Agafuc
- Agafuc 0 x 0 Adesul
- Agafuc 2 x 1 Adevi
- Agafuc 0 x 0 Apace
Final:
- Agafuc 0 x 0 Apace (pênaltis: Agafuc 2 x 1)