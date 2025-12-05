Agafuc busca título inédito da Liga Nacional de Futebol de Cegos

A Agafuc está prestes a viver um dos momentos mais importantes de sua história. No domingo (7), a equipe gaúcha enfrenta a APACE-PB na decisão da Liga Nacional de Futebol de Cegos. A partida será disputada às 10h, no CT Paralímpico, em São Paulo. O SporTV transmite a final.
A competição foi criada para ampliar o calendário e reunir os melhores times do país. A Liga Nacional nasceu com caráter histórico, e a Agafuc chega à primeira final da história.
A campanha ao longo da temporada foi sólida do início ao fim, com direito a invencibilidade. São sete vitórias, três empates e classificação antecipada para a decisão. O desempenho confirma o bom momento da equipe, que em setembro conquistou pela oitava vez o Campeonato Brasileiro, consolidando-se como referência nacional na modalidade.
Para o técnico Rafael Astrada, a final carrega um significado especial:
— É uma competição nova, um passo importante para o esporte. Chegamos preparados, respeitando muito o adversário, mas confiando no trabalho que nos trouxe até aqui. Temos um grupo comprometido e vamos buscar esse título inédito para marcar o nome da Agafuc na história da Liga.
A direção da Agafuc acredita que participar da primeira decisão da Liga representa mais do que lutar por um título, é a reafirmação de uma trajetória construída com planejamento, constância e dedicação.