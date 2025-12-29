África do Sul vence Zimbábue e se junta ao Egito nas oitavas da Copa Africana

Ler resumo

Oswin Appolis fez o gol da viória sul-africana. KHALED DESOUKI / AFP

A África do Sul derrotou o Zimbábue por 3 a 2 nesta segunda-feira (29), em Marrakech, numa partida marcada por vários erros, mas em que os sul-africanos garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN).

No outro jogo do Grupo B, disputado simultaneamente em Agadir, o Egito, já classificado e com a primeira posição do grupo assegurada, poupou seus principais jogadores, escalando reservas que conseguiram conter os ataques de Angola garantindo o empate em 0 a 0.

Em Marrakech, em um estádio quase vazio, a seleção sul-africana do técnico belga Hugo Broos, terceira colocada na última CAN, entrou em campo numa posição favorável para avançar à fase de mata-mata da competição, mas queria garantir o segundo lugar do grupo com uma vitória sobre o Zimbábue.

A equipe começou a partida com grande intensidade e, em um ataque pela esquerda logo aos 6 minutos, Tshepang Moremi cortou para o meio e chutou com efeito, a bola desviou no zagueiro zimbabuano Gerald Takwara e encobriu seu próprio goleiro: 1 a 0 para os "Bafana Bafana".

Longe de desistir, o Zimbábue, que já estava praticamente eliminado, manteve as esperanças dez minutos depois, graças a um lance de genialidade individual de Tawanda Maswanhise.

Na entrada da área, o atacante do Motherwell, cujo time ocupa atualmente a quarta posição no campeonato escocês, driblou um defensor, depois outro, antes de chutar cruzado com o pé direito empatando a partida aos 19 minutos.

Festival de erros

No segundo tempo a defesa do Zimbábue cometeu mais um erro: uma cabeçada de longe e mal calculada de Divine Lunga para o seu goleiro. O atacante, Lyle Foster, que joga no Burnley, aproveitou e cabeceou para o fundo da rede recolocando sua equipe em vantagem aos cinco minutos.

O Zimbábue voltou a acreditar numa virada após mais uma falha defensiva. Ronwen Williams, goleiro dos "Bafana Bafana", venceu um duelo individual contra Maswanhise, mas, em um lance bizarro, a bola ricocheteou na cabeça de Aubrey Modiba e entrou no gol sul-africano fazendo 2 a 2, aos 29 minutos.

Mas na reta final a África do Sul se beneficiou de outro erro do Zimbábue: Marvelous Nakamba tocou a bola com a mão dentro da área e o VAR confirmou o pênalti. Oswin Appolis converteu e garantiu a vitória por 3 a 2, aos 37 minutos.

Mais uma vez sem impressionar, a seleção sul-africana conseguiu se classificar para as oitavas de final, onde enfrentará o segundo do Grupo F, o mesmo grupo de Camarões e Costa do Marfim num duelo que tem tudo para ser difícil.

Enquanto isso, o Egito aguarda seu adversário: uma das quatro melhores seleções terceiras colocadas da fase de grupos, que ainda não foram definidas.

Não será Angola, que terminou em terceiro lugar no Grupo B com dois pontos e provavelmente não se classificará. O Zimbábue, em quarto lugar, já está eliminado.