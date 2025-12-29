Esportes

No Marrocos

África do Sul vence Zimbábue e se junta ao Egito nas oitavas da Copa Africana

Vitória por 3 a 2 garante sul-africanos nas oitavas, onde enfrentarão o segundo colocado do Grupo F.

AFP

Zero Hora

