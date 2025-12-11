"Acreditou no pensamento mágico de Mahomes e Kelce": a dramática situação dos Chiefs na NFL

A atual temporada da NFL pode ser a primeira em 10 anos em que o Kansas City Chiefs não irá aos playoffs. Em sete temporadas como titular na liga, Patrick Mahomes jamais ficou fora da pós-temporada até hoje.
A derrota na Semana 14 para o Houston Texans deixou a equipe com apenas 16% de chance de chegar na fase decisiva.
Com campanha de seis vitórias e sete derrotas, os Chiefs ocupam o terceiro lugar da AFC Oeste e aparecem apenas na décima colocação geral da Conferência Americana. O Denver Broncos (11-2) lidera tanto a divisão quanto a AFC.
O novo episódio do PrimeCast analisa os motivos que levaram o Chiefs a esta situação dramática.
