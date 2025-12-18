ACEG celebra 80 anos com homenagem a profissionais do esporte gaúcho; confira os premiados

A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG) celebrou, na noite desta quarta-feira (17), seus 80 anos de história com Festa Destaques ACEG. A cerimônia, realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, reuniu atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, cronistas esportivos e personalidades do esporte.
Durante o evento, foram anunciados os destaques eleitos pelos associados em diferentes categorias.
Para o presidente da ACEG, Rogério Amaral, a celebração dos 80 anos simbolizou a força do esporte e do jornalismo esportivo gaúcho.
— Relembramos a trajetória da ACEG não apenas por suas histórias, mas pelas vidas que vivem e respiram o esporte gaúcho, ressaltando a força de quem atua dentro e fora de campo, com o olhar atento dos cronistas que eternizam cada conquista e emoção.
Premiados
Revelação
- Alysson (masculino)
- Giovaninha (feminino)
Craque
- Arthur (masculino)
- Giovaninha (feminino)
Artilharia
- Belén Aquino (feminino)
- Alan Patrick (masculino)
Goleiros
- Tiago Volpi (masculino)
- Raíssa (feminino)
Dirigente
- Andrés D’Alessandro
Árbitro
- Rafael Klein
Treinador
- Mano Menezes (masculino)
- Luciano Brandalise (feminino)
Clubes
- Internacional (Campeão Gaúcho Masculino)
- Grêmio (Campeão Gaúcho Feminino)
- Juventude (Campeão do Interior Masculino)
- Brasil de Farroupilha (Campeão do Interior Feminino),
- Novo Hamburgo (Gauchão Série A2)
- Brasil de Pelotas (Copa FGF)
Homenagens
A ACEG também prestou homenagens especiais, reconhecendo trajetórias históricas e contribuições de longo prazo ao esporte. Na categoria Craque Eterno, foram homenageados Falcão e Luiz Felipe Scolari. Em Personalidade Esportiva, receberam o tributo Jorge Schmidt, técnico campeão no vôlei, e Eduardo Cruxen, jogador campeão no basquete. O Destaque Especial / Futsal foi concedido ao Atlântico de Erechim e à SER Santiago, enquanto o Paradesporto homenageou Wallison Fortes, Reinaldo Charão, Adenilson Duarte e a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (AGAFUC).
Na categoria Cronista de Sempre, receberam reconhecimento Darci Filho, Cláudia Coutinho e Marcos Vaz. No Mérito Especial, foram homenageados Flávio Pereira, Gustavo Victorino e Erick Castelhero. O Troféu Antônio Augusto – Plantões Esportivos foi entregue a Rogério Bohlke, Flávio Fiorin, Paulo Pires, Renato Oliveira, Sidney Kwecko e Dênis Olinto, em reconhecimento à dedicação à cobertura esportiva.
Copa ACEG
Durante o evento, também foi entregue o troféu à equipe Barril Dobrado, campeã da Copa comemorativa dos 80 anos da ACEG. O artilheiro da competição foi Marcelo Stodolni, da Rádio Inferno FC, com 15 gols. A equipe Barril Dobrado ainda recebeu os prêmios de Melhor Goleiro e Troféu Fair Play.
Ações
Uma série de ações foi realizada ao longo de 2025 pela ACEG, incluindo o Primeiro Prêmio Nacional de Reportagem Esportiva ACEG/80 Anos, em parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI); o lançamento do livro “ACEG 80 Anos”, com curadoria do jornalista Fernando Di Primio; e a Corrida dos Jornalistas, em homenagem aos 80 anos da ACEG e aos 90 anos da ARI.
Para a realização do evento, a ACEG contou com o patrocínio e o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, Trilegal, Desco Atacado, Grêmio Náutico União, União Cooks e Confraria União Delas.