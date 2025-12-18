ACEG celebra 80 anos com homenagem a profissionais do esporte gaúcho; confira os premiados

Premiação ocorreu nesta quarta-feira (17), Olga Ferreira / ACEG

A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG) celebrou, na noite desta quarta-feira (17), seus 80 anos de história com Festa Destaques ACEG. A cerimônia, realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, reuniu atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, cronistas esportivos e personalidades do esporte.

Durante o evento, foram anunciados os destaques eleitos pelos associados em diferentes categorias.

Para o presidente da ACEG, Rogério Amaral, a celebração dos 80 anos simbolizou a força do esporte e do jornalismo esportivo gaúcho.

— Relembramos a trajetória da ACEG não apenas por suas histórias, mas pelas vidas que vivem e respiram o esporte gaúcho, ressaltando a força de quem atua dentro e fora de campo, com o olhar atento dos cronistas que eternizam cada conquista e emoção.

Premiados

Revelação

Alysson (masculino)

Giovaninha (feminino)

Craque

Arthur (masculino)

Giovaninha (feminino)

Artilharia

Belén Aquino (feminino)

Alan Patrick (masculino)

Goleiros

Tiago Volpi (masculino)

Raíssa (feminino)

Dirigente

Andrés D’Alessandro

Árbitro

Rafael Klein

Treinador

Mano Menezes (masculino)

Luciano Brandalise (feminino)

Clubes

Internacional (Campeão Gaúcho Masculino)

Grêmio (Campeão Gaúcho Feminino)

Juventude (Campeão do Interior Masculino)

Brasil de Farroupilha (Campeão do Interior Feminino),

Novo Hamburgo (Gauchão Série A2)

Brasil de Pelotas (Copa FGF)

Homenagens

A ACEG também prestou homenagens especiais, reconhecendo trajetórias históricas e contribuições de longo prazo ao esporte. Na categoria Craque Eterno, foram homenageados Falcão e Luiz Felipe Scolari. Em Personalidade Esportiva, receberam o tributo Jorge Schmidt, técnico campeão no vôlei, e Eduardo Cruxen, jogador campeão no basquete. O Destaque Especial / Futsal foi concedido ao Atlântico de Erechim e à SER Santiago, enquanto o Paradesporto homenageou Wallison Fortes, Reinaldo Charão, Adenilson Duarte e a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (AGAFUC).

Na categoria Cronista de Sempre, receberam reconhecimento Darci Filho, Cláudia Coutinho e Marcos Vaz. No Mérito Especial, foram homenageados Flávio Pereira, Gustavo Victorino e Erick Castelhero. O Troféu Antônio Augusto – Plantões Esportivos foi entregue a Rogério Bohlke, Flávio Fiorin, Paulo Pires, Renato Oliveira, Sidney Kwecko e Dênis Olinto, em reconhecimento à dedicação à cobertura esportiva.

Copa ACEG

Durante o evento, também foi entregue o troféu à equipe Barril Dobrado, campeã da Copa comemorativa dos 80 anos da ACEG. O artilheiro da competição foi Marcelo Stodolni, da Rádio Inferno FC, com 15 gols. A equipe Barril Dobrado ainda recebeu os prêmios de Melhor Goleiro e Troféu Fair Play.

Ações

Uma série de ações foi realizada ao longo de 2025 pela ACEG, incluindo o Primeiro Prêmio Nacional de Reportagem Esportiva ACEG/80 Anos, em parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI); o lançamento do livro “ACEG 80 Anos”, com curadoria do jornalista Fernando Di Primio; e a Corrida dos Jornalistas, em homenagem aos 80 anos da ACEG e aos 90 anos da ARI.