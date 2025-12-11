Aberto da Austrália terá cerimônia de abertura com participação de lendas do tênis

Assim como acontece nos Jogos Olímpicos, o Aberto da Austrália terá uma cerimônia de abertura, para a qual serão convidadas lendas do tênis como Roger Federer, que inaugurará essa nova tradição em 17 de janeiro, um dia antes do início do primeiro Grand Slam do ano, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (11).

"Este evento especial será uma oportunidade para homenagear os grandes campeões que forjaram o tênis, os fãs apaixonados que eles inspiraram e o legado incrível que continuam a construir", afirmou a organização em um comunicado.

Roger Federer, seis vezes campeão em Melbourne e vencedor de 20 títulos de Grand Slam, será o convidado de honra da primeira edição dessa cerimônia de abertura, que acontecerá antes das partidas da chave principal (18 de janeiro a 1º de fevereiro).

O suíço de 44 anos estará acompanhado por outras lendas do tênis, como Andre Agassi, quatro vezes campeão do torneio, e os australianos Pat Rafter e Lleyton Hewitt, para uma partida de exibição entre ex-números um do mundo.

"Parece que faz uma eternidade desde que cunhei a expressão 'Happy Slam' para o Australian Open, e ainda sorrio quando me lembro de todos os momentos que vivi aqui", disse Federer, citado no comunicado.

"Experimentei tantas emoções na Rod Laver Arena... a alegria de erguer o troféu seis vezes, a honra de jogar na frente do próprio Rod Laver, o desafio de competir contra meus maiores rivais e, sempre, o amor e o apoio incondicional dos fãs australianos", acrescentou.